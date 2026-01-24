Haberler

Mathias Lovik: Kupalar kazanmak istiyorum

Mathias Lovik: Kupalar kazanmak istiyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik, takımının Kasımpaşa'yı mağlup etmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, takım hedefleri ve kişisel beklentileri hakkında konuştu. İyi bir atmosferde oynamanın mutluluğunu paylaşarak, takım hedefinin kupa kazanmak olduğunu belirtti.

TRABZONSPOR'UN İtalya'nın Parma Kulübü'nden devre arası transfer ettiği sol bek oyuncusu Mathias Lovik, "Takımın da benim hatamı düzeltmesi, üstüne galip gelmemiz beni de ayrıca mutlu ediyor. Burada her maçı iyi oynayıp, her maçta başarılar kazanıp, sonra da kupalar kazanmak istiyorum. En büyük hedefim bu" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karılaşmada bordo-mavili takımla ilk kez forma giyen sol bek oyuncusu Mathias Lovik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lovik, "Gerçekten taraftarımızın yarattığı atmosfer çok güzel. Her zaman ilk maç çok özeldir. Bugün de benim için özel bir gün oldu bu anlamda. Çünkü ilk maçımdı sizin de bildiğiniz gibi. Zor bir görevdi aslında belki de çünkü benim adıma bu tür atmosferde, bu tür bir statta, bu tür bir seyirciyle birlikte oynadığım ilk maçtı. Dolayısıyla zor oldu ama güzel oldu. Gün gün daha iyi olacaktır ama kazanmakta ayrıca mutlu ediyor. Zor bir görevdi bugünkü maç. Çünkü henüz sadece 3 ya da 4 antrenmanda takımla beraber olma fırsatı buldum. Arkadaşlarım çok iyi insanlar. Çok iyi takım arkadaşlarım var. Beni içine çok kolay aldılar. Bu gruba dahil olabilmek çok kolay oldu benim adıma. Dolayısıyla bunun da işleri kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Saha içerisinde iletişimimiz de gayet iyi oldu. Birbirimizle uyumumuz da çok iyi oldu. Herkes neredeyse İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla saha içerisinde çok iyi ve güzel bir iletişim kurduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

'İKİNCİ GOL ÇILGINCA BİR GOL OLDU'

Galibiyet için mutlu olduğunu belirten Lovik, "Her maç zor kendi özelinde. Yüzde 100'nüzü vermediğinizde her maçın çok zor hale geldiğini biliyorsunuz. Büyük takımla da oynayabilirsiniz, görece küçük takımlarla da oynayabilirsiniz. Her maçın kendi içinde zorluğu var ama önemli olan 3 puanı, galibiyeti alabilmekti. Bugün de öyle oldu. Bizi de çok mutlu etti. Onuachu'nun attığı gol hakikaten bir takım golü diyebiliriz. Hakikaten çok güzel bir gol oldu. Güzel bir zamanda geldi. İkinci gol adına ne söylenebilir ki çılgınca bir gol oldu. Çok güzel bir aşırtma golü. Aynı zamanda geçte gelen bir gol olduğu için önemi ayrıca artıyor. Yediğimiz gol benim hatam olarak değerlendirilebilir. Takımın da benim hatamı düzeltmesi, üstüne galip gelmemiz beni de ayrıca mutlu ediyor. Burada her maçı iyi oynayıp, her maçta başarılar kazanıp, sonra da kupalar kazanmak istiyorum. En büyük hedefim bu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Gece yarısı Balıkesir'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz

Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Bitlis'te kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı

Bir ilimizde kar kalınlığı trafik lambalarına kadar ulaştı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı

Havacılıkta Orta Doğu etkisi! En kritik rotalarda uçuşlar iptal