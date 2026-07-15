Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, yarın İstanbul'a gelecek
Fenerbahçe'nin Olimpik Marsilya'dan transfer ettiği İngiliz futbolcu Mason Greenwood ve ailesi, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, yarın İstanbul'a gelecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu ve ailesini taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne ineceği belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan