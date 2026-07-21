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Greenwood, ilk kez Fenerbahçe forması giydi

Greenwood, ilk kez Fenerbahçe forması giydi
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze karşısında 83. dakikada oyuna girerek sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi ve taraftarlardan yoğun alkış aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı ilk kez Gornik Zabrze maçında giydi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşırken yeni transfer Mason Greenwood da süre aldı. Sarı-lacivertlilerin 4 yıllık anlaşma sağladığı ve 16 Temmuz'da İstanbul'a getirdiği İngiliz futbolcu, takımının ilk maçına yedek başladı. Greenwood, mücadelenin 83. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki hücum oyuncusu bugün ısınma bölümünde de taraftarların ilgi odağı olurken, maça girdiği dakikada da yoğun alkış aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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