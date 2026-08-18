Haberler

Greenwood 2. Golünü Attı, Fenerbahçe Lyon'la 1-1 Berabere

Greenwood 2. Golünü Attı, Fenerbahçe Lyon'la 1-1 Berabere
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Mason Greenwood, 47. dakikada attığı golle takımının tek golünü kaydetti ve sarı-lacivertli formayla 2. golünü atmış oldu.

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla 2. golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Lyon ile 1-1 berabare kaldı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve Lyon karşısında 11'de şans bulan Mason Greenwood, takımının tek golünü kaydetti. Mücadelenin 47. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sağ çaprazda topu kontrol eden Greenwood, ceza sahasına girerek rakibinden sıyrıldı ve sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24 yaşındaki hücum oyuncusu 5'i Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 6 maçına çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı. Greenwood, Sturm Graz ile oynanan ilk maçta da fileleri sarsmıştı.

İngiliz futbolcu, Lyon karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı

Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti
Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular

Maçın sonuna damga vuran görüntü
Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf

Maç biter bitmez söyleğine beğeni yağıyor: Kariyerimde gördüğüm...
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Trabzon'da emniyet müdürlüğünün bahçesine İHA düştü

Şehir ayağa kalktı! Emniyetin bahçesine düşen gizemli cisim korkuttu
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecana sokan karar

Galatasaraylıları heyecana soktu!