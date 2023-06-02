Masa tenisi için geldiler rafting yaptılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen illerarası masa tenisi turnuvası için Düzce'ye gelen 75 sporcu, rafting yaptı. Gençler, Türkiye'nin üçüncü büyük rafting sporlarının yapıldığı Cumayeri ilçesi Melen Çayı'nda, 13 kilometrelik parkurda rafting yaptılar. Adrenalini yüksek parkurda gençler, unutulmaz bir gün yaşadılar.

DÜZCE(İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen illerarası masa tenisi turnuvası için Düzce'ye gelen 75 sporcu, rafting yaptı.

KYGM tarafından illerarası masa tenisi turnuvası düzenlendi. Düzce'nin ev sahipliğinde yapılan şampiyonaya 20 ilden toplam 75 sporcu katıldı. Gençler, Türkiye'nin üçüncü büyük rafting sporlarının yapıldığı Cumayeri ilçesi Melen Çayı'nda, 13 kilometrelik parkurda rafting yaptılar. Adrenalini yüksek parkurda gençler, unutulmaz bir gün yaşadılar.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı da gençlerin heyecanına ortak oldu. Gençlerin rafting keyfi ise drone ile havadan görüntülendi. - DÜZCE