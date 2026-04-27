Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası, Yozgat'ta yapılacak

Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası yarın Yozgat'ta başlayacak.

Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası yarın Yozgat'ta başlayacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonun açıklamasına göre Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyon 3 gün sürecek. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonaya çok sayıda kulüp ve sporcu katılacak.

Şampiyonada erkekler kategorisinde 60 kilodan +125 kiloya, kadınlarda da 55 kilodan +85 kiloya kadar farklı sıkletlerde müsabakalar düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Abdulhadi Turus bu branşta ilk kez bir organizasyon yapacakları için mutlu olduklarını belirtti.

Dereceye giren sporculara para ödülleri de verileceğini aktaran Turus, "Şampiyona sonunda her sıklette birinci olan sporcular 10 bin, ikinci olanlar 7 bin 500, üçüncüler ise 5 bin lira ödül kazanacak. Organizasyon sayesinde mas güreşinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
