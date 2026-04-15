Marmaris Yat Marin MFK, Y.Çivril Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Marmaris Yat Marin MFK, Bölgesel Amatör Lig'de Y.Çivril Belediyespor ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Takım, antrenmanlarda kondisyon çalışmaları ve şut atma pratikleri yaparken, başkan Erdem Karaosmanoğlu taraftar desteğine vurgu yaptı.

Marmaris Yat Marin MFK, Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 24. haftasında Y.Çivril Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Serkan Söğüt yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'ndeki antrenmana düz koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Kondisyon, pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, çift kale maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı izleyen Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmada oyuncularının yanında seyircilerine de güvendiklerini söyledi.

Lider olarak her hafta zorlu rakiplerini birer birer geçtiklerini aktaran Karaosmanoğlu, "Ligde son 3 haftaya girdik. Marmaris'e liderliği getirmek istiyoruz. En büyük avantajımız seyircimiz, taraftarlarımız. Taraftarlarımıza güveniyoruz. Yönetim, teknik heyet, takım ve seyirci olarak kenetlendik. Bu haftayı kayıpsız kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Antrenmanı As Başkan Bilgin Özkaynak ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı

Cep telefonunu çalıp kaçtı, sonrası facia
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler

Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

Tüm ülke lösemi teşhisi konulan Cinja için seferberlik ilan etti

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak

Günlerdir beklenen an geldi çattı
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım

Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi