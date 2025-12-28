Marmaris Yat Marin MFK, Beymelek Belediyespor'u 6-2 mağlup etti

??????? Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, ligin 12. haftasında sahasında ağırladığı Antalya ekibi Beymelek Belediyespor'u 6-2 yendi.

Marmaris Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Damla Tarkan, Yalçın Can Sevim ve Nuri Tokmak yönetti.

Marmaris Yat Marin MFK, Beymelek Belediyespor'un 22. dakikadaki golüne karşılık, 8, 45+1 ve 45+9'uncu dakikalarındaki gollerle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Marmaris ekibi 63, 79, 84'üncü dakikada attığı gollere karşılık 90+5'de konuk ekibin attığı golle sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, Marmarislilere bol gollü bir karşılaşma izlettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Marmaris Yat Marin MFK, ligin ilk yarısının son haftası, 4 Ocak Pazar günü Konya temsilcisi 1922 Akşehirspor'a konuk olacak.