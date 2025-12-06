Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 17 yat ile 150 yelkenci katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı.

İlk gün yatlar, bir müddet sağanaktan dolayı bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılamadı. Öğleden sonra sağanağın azalmasından sonra denize açılan yatlar, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken koy içinde antrenman turları attı.

Yat kulübünün eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve yelkenciler denize beyaz karanfil bıraktı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, 4 ayrı sınıfta mücadele etti.

Yatlar, coğrafi rotayı tamamlayarak koy içinde finişe geldi.

Yarın sona erecek Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nın ilk gününde sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

ORC-A: Farraway-Mıknas Yatçılık (Zafer Öznur)

ORC-B: Lobster ST (Ersen Dinç)

ORC-C: CheeseVI-Garanti BBVA (Bora Olcav)

ORC-D: Blue X-Lexus Sailing Team (Berkcan Arat)

Organizasyonun kapanış ve ödül töreni, yarınki yarışların ardından kulüp bahçesinde gerçekleştirilecek.