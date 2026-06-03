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Muğla'da "L'Etape by Tour de France" bisiklet yarışı hazırlık toplantısı yapıldı

Muğla'da 'L'Etape by Tour de France' bisiklet yarışı hazırlık toplantısı yapıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 Haziran'da düzenlenecek L'Etape Marmaris by Tour de France bisiklet yarışı için hazırlık toplantısı yapıldı. Vali İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantıda güvenlik, ulaşım ve koordinasyon tedbirleri ele alındı. 15 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılacağı yarış, 97 km uzun ve 52 km kısa parkurlarda gerçekleşecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 Haziran'da gerçekleştirilecek "L'Etape Marmaris by Tour de France" bisiklet yarışına yönelik hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, uluslararası organizasyon kapsamında alınacak güvenlik, ulaşım, sağlık, trafik ve lojistik tedbirlerle, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıda, organizasyonun kentin tanıtımına ve spor turizminin geliştirilmesine sağlayacağı katkılar ele alınırken, yarışların sorunsuz şekilde tamamlanması için yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Ayrıca "Muğla Gençlik Yılı" kapsamında gençlerin spora teşvik edilmesi açısından bu tür uluslararası organizasyonların önemine dikkat çekildi.

15 ülkeden yaklaşık bin sporcu pedal çevirecek

Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından "Tour de France"ın resmi yarış serisi kapsamında Marmaris'te düzenlenecek organizasyona, 15 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katılması bekleniyor.

Sporcular, Marmaris'in doğası ve tarihi güzellikleri arasında yer alan İçmeler, Turunç ve Amos güzergahlarını kapsayan parkurlarda mücadele edecek.

Organizasyonda sporcular 97 kilometrelik uzun ve 52 kilometrelik kısa parkurda yarışacak. Yarış kapsamında ayrıca her yaştan katılımcıya yönelik sosyal sürüş etkinlikleri de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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