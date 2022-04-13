Marmaris'te minik futbolcular spora ara vermedi

Marmaris Belediye spor'da eğitim alan öğrenciler futbol turnuvasında buluştu. Turnuvanın açılışına katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, turnuvaya katılan çocukları ve onları izlemeye gelen velileri yalnız bırakmadı.

Marmaris Belediye spor'un futbol okullarında eğitim gören 450 minik futbolcu okulların kapandığı ara tatilde de spora ara vermedi. İçmeler, Marina ve Erkan Işıksal futbol okullarında eğitim alan öğrenciler turnuvada bir araya geldi. Yaş aralıklarına göre 33 grup ile mücadele edilen turnuvanın açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı ile birlikte çocuklara kupalarını ve hediyelerini veren Oktay, minik futbolcuları tebrik etti. Çocuklara derslerini de ihmal etmemesi nasihatinde bulunan Oktay, "Sporun çocukların her alanda daha başarılı olması noktasında büyük etken olduğunu biliyoruz. Hem derslerini hem de sporu ihmal etmeden geleceğe hazırlanmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı ise "Okulların tatil olmasıyla beraber futbol okullarımız arasında mini bir futbol turnuvası düzenledik. 450 öğrencimizin katıldığı turnuva velilerimizin de gelmesiyle şenlik havasında geçiyor. Maçlar arasında velilerimiz için de pilates dersleri düzenledik. Merkeze uzak mahallelerde de spor okulları açmak için çalışmalara başladık. Turgut'ta başlayan çalışmayı diğer mahallelerimize de yayacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza desteklerimiz ve yatırımlarımız her zaman devam edecek" ifadesini kullandı. İki gün süren turnuvada herhangi bir derecelendirme yapılmadı ve katılan tüm miniklere madalya verildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor