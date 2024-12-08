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Marmaris'te Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları Tamamlandı

Marmaris'te Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları Tamamlandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları, Türkiye ile birlikte İngiltere, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan katılan 16 yat ve 150 yelkencinin iştirak ettiği organizasyonla sona erdi. Yarışların sonucunda IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve sahipleri belirlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 16 yat ile 150 yelkenci katıldı.

Yelkenciler, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak uygun rüzgarın çıkmasını beklerken koy içinde antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, 3 ayrı sınıfta mücadele etti. Kupanın ikinci gününde tek yarış yapıldı.

Organizasyonun kapanış ve ödül töreni, kulüp bahçesinde gerçekleştirildi.

İki gün süren Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nda iki yarış sonucunda sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

IRC-1: Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

IRC-2: Flyer-West Cafe Sailing Team (Tora Kutoğlu)

IRC-3: Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
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