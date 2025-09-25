Haberler

Marmaris'te Avrupa Match Race Tour'un Türkiye Etabı Başlıyor

Marmaris'te Avrupa Match Race Tour'un Türkiye Etabı Başlıyor
Güncelleme:
Datça Yat Spor Kulübü ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübü, Türkiye yelken tarihinde bir ilke imza atarak Avrupa Match Race Tour'un Türkiye etabını Marmaris'te düzenleyecek.

Datça Yat Spor Kulübü ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübü, Türkiye yelken tarihinde bir ilke imza attı. 25-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Avrupa Match Race Tour'un (EMRT) Türkiye etabı, ilk kez Marmaris'te gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın en seçkin takımlarını bir araya getirecek olan organizasyon, aynı zamanda Türkiye'de ilk kez 11 Metre One Design (11MOD) sınıfını yelken camiasıyla tanıştıracak. Dört gün boyunca sürecek mücadelede İspanya, İngiltere, Polonya, İsveç, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 8 ekip yarışacak. Yarın Marmaris'te başlayacak antrenmanların ardından, 25 Eylül'de son hazırlıklar yapılacak ve 26 Eylül'de ilk yarışla şampiyona resmen start alacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
