Marmaris'te 36. Uluslararası Yarış Haftası Devam Ediyor

Marmaris'te 36. Uluslararası Yarış Haftası Devam Ediyor
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda 'Coğrafi Rota' adı altında düzenlenen yarışlarda 113 yelkenli yat ve 1100 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar, Marmaris Körfezi'nde dev bir organizasyonla devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gününde "Coğrafi Rota" adı altında açık denizde yapıldı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katılıyor.

Organizasyonun dördüncü gününde, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, Turunç açıklarına doğru seyir etti.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından ORC ve ORCCHR sınıfı yatların "Marmaris Belediyesi Günü"nde, "Coğrafi Rota" adı altında açık denizdeki mücadelesi, uzun rota olması nedeniyle geç saatlere kadar devam etti.

ORC sınıfındaki yatların sonuçları belli olurken ORCCHR sınıfındaki yatların sonuçları ise hakem heyetinin değerlendirmesinden sonra açıklanacak.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 10 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'daki etkinlik alanında son yarışlardan sonra takdim edilecek.

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarınki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.

Organizasyonun 4. Yarış Günü'ndeki "Marmaris Belediyesi Günü"nde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

ORC A: Chocolate-Sergeuei Chevtsov

ORC B: Buyan-Sergei Karavaev

ORC C: Artful-Konstantin Pistsov

ORC D: Sail La Vie-Mikhail Tritonov

ORC E: Looping-Yury Shuvalov

ORC MAXİ: Mersin Yelken Akademisi-Oytun Çalışlar

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
