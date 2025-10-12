Haberler

Marmaris Stadı Yeni Sezona Hazır

Marmaris Stadı, bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni sezon için hazır hale getirildi. Kaymakam Nurullah Kaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, statta son hazırlıkları inceledi ve takımlara başarı diledi.

Marmaris Stadı, bakım, yenileme ve saha düzenleme çalışmaları tamamlanarak yeni sezona hazır hale getirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, BAL, Süper Amatör, amatör ve U liglerine ev sahipliği yapacak statta, son hazırlıkları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, bakım, yenileme ve saha düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaya ve Açıkbaş, BAL ligi sezonun ilk karşılaşması Marmaris Belediyespor - Afyonspor maçı öncesinde, takımlara ve taraftar gruplarına başarı ve centilmenlik dolu bir sezon temennisinde bulundu.

