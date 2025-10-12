Marmaris Stadı Yeni Sezona Hazır

Marmaris Stadı, bakım, yenileme ve saha düzenleme çalışmaları tamamlanarak yeni sezona hazır hale getirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, BAL, Süper Amatör, amatör ve U liglerine ev sahipliği yapacak statta, son hazırlıkları yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, bakım, yenileme ve saha düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaya ve Açıkbaş, BAL ligi sezonun ilk karşılaşması Marmaris Belediyespor - Afyonspor maçı öncesinde, takımlara ve taraftar gruplarına başarı ve centilmenlik dolu bir sezon temennisinde bulundu.