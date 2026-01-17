Haberler

MIYC Kış Trofesi'nin ilk ayağının ilk günü tamamlandı

MIYC Kış Trofesi'nin ilk ayağının ilk günü tamamlandı
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Kış Trofesi'nin 17.'si, 300'den fazla yelken sporcusunun katılımıyla ilk ayağının ilk gününde yarışlara start verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kış yelken yarışlarının en büyüğü olarak belirtilen ve Uluslararası Marmaris Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Kış Trofesi'nin ilk ayağının ilk günü bugün tamamlandı.

Altı ayaktan oluşan trofede, Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Norveç, Slovakya, Estonya, Fransa ve Almanya'dan 300'ü aşkın yelken sporcusu, 41 tekneyle Marmaris'in mavi sularında kıyasıya mücadele ediyor. Kış Trofesi'nin ilk ayağının ilk gününde Marmaris Limanı'ndan ayrılan tekneler, ısınma turlarının ardından Marmaris Körfezi'nde hakem düdüğüyle başlayan iki yarış yaptı. Kırmızı, mavi ve pembe olmak üzere üç kategoriye ayrılan 41 tekne arasında ilk ayağın sonunda dereceye giren ekipler, ödüllerini 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak olan trofenin ikinci ayağında alacak. - MUĞLA

