Markus Gisdol: '1 Puanımızdan Dolayı Mutluyuz'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, elde ettikleri bir puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından Alman teknik adam, açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce müsabakanın çok zor olacağını bildiklerini aktaran Gisdol, "Başakşehir, buraya kadar dört Avrupa kupası maçı oynadı. Dolayısıyla belli bir ritim sahibi olduklarını söyleyebilirim. Karşımıza daha hazır geldiler. En önemlisi oyunu kontrol ederek, doğru bir şekilde organize olup takım düzenini kurmamız gerekti. İki takım da çok fazla gol fırsatı yakalayamadı. Kesinlikle bu sonucu hak ettik. Kazandığımız 1 puandan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Kayserispor Sportif Direktörü Muhammed Türkmen'in kendisini Kayseri'ye gelirken ikna ettiğinin altını çizen Markus Gisdol, "Buradaki amacımız yeni bir takım kurmaktı. Adım adım bir üst seviyeye çıkmak amacımız. Biliyoruz ki şu an hedefin ilk adımındayız. Tabii ki bunu geliştirmemiz için zamana ihtiyaç var. Transferler de yaptık ve ilk adımı attık." ifadelerini kullandı.