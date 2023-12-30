Marka değerimiz büyük zarar gördü! Türk futbolunda 20 günde olanlara akıl sır ermiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, her fırsatta, "Türk futbolunun marka değerini yükseltmeliyiz" açıklaması yaparken, Türk futbolu sadece 20 gün içinde yaşanan 3 olayla büyük ölçüde sarsıldı.

DEV FİNAL İPTAL OLDU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Suudi Arabistan'daki Süper Kupa karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Suudi Arabistan'da Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin verilmezken, maç günü yaşanan krizin ardından karşılaşma iptal edildi.

20 GÜNDE 3 SKANDAL

Süper Kupa'nın da ertelenmesiyle birlikte Türk futbolunda son 20 gün içinde yaşanan olaylar dikkat çekti. Türk futbolu ilk olarak 11 Aralık'taki hakem saldırısı ile sarsıldı.

HAMEKE MELER'E SALDIRI

11 Aralık'ta Ankara'da oynanan maçta, dönemin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Artık yeter diyoruz! Yeter!" açıklamasıyla dikkat çekerken, maçların süresiz olarak ertelendiği açıklandı. Yaşanan saldırı olayı dünyada gündem olurken, daha sonra ise maçların bir haftalığına ertelendiği ortaya çıktı ve takımlar bir sonraki hafta sahaya çıktı.

İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler bir hafta sonra yeniden başlarken, haftanın açılış gününde yine çarpıcı bir olay gerçekleşti. Sahasında Trabzonspor'u konuk eden İstanbulspor, 2-1 yenik durumda olduğu maçın 73. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı. İstanbulspor'un bu kararı tıpkı hakem Meler'e saldırı gibi dünyada gündem olurken, sarı-siyahlılar Trabzonspor maçında hükmen yenik sayıldı ve 3 puan silme cezası aldı.

ARABİSTAN'DA DA KRİZ ÇIKTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının aylar öncesinden Suudi Arabistan'da oynanacağı duyurulurken, kamuoyundan bu karara çeşitli tepkiler geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşması, yaşanan kriz nedeniyle ertelendi. Suudi Arabistan yönetimi, Atatürk tişörtlerine ve pankartlarına izin vermezken, iki takım da sahaya çıkmama kararı aldı.