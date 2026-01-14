Haberler

Galatasaraylı Lemina'dan Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı paylaşımla ilgili açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Fenerbahçe ile oynadıkları Turkcell Süper Kupa finali sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı pişmanlık duyduğunu açıkladı. Paylaşımında yer alan yanlış anlamalar ve hakaret nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti.

Gabonlu futbolcu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, son zamanlarda hakkında yanlış haberler çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"İletişim ekibim, yaptığımız paylaşımdaki videoda taraftarların tezahüratını anlamamıştı. Şuna açıklık getirmek isterim ki o kelimeler benim değerlerimi ve düşüncelerimi yansıtmıyor. Ben, birilerine zarar verecek saldırgan mesajları desteklemiyorum. Ben bir futbolcuyum. Bunun getirdiği sorumlulukların farkındayım. Kariyerim boyunca her zaman yaptığım işe, kulübüme, takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve futboldaki kurumlara saygı ve bağlılık gösterdim. Yaptığım paylaşımdan ve ortaya çıkardığım yanlış anlaşılmadan dolayı pişmanlık duyuyorum. En önemli hedeflerimden bir tanesi futbolu yüceltmek ve taraftarların birleştirici ruhuna destek vermektir. Yeniden belirtmek isterim ki saygıyı, 'fair play'i ve sorumluluklarımı aynı şekilde sürdürmek için gerekli yetkililerle iş birliği içerisinde olacağım ve duruma açıklık getireceğim."

Mario Lemina, Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki hakareti nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından dün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Galatasaray'da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro

Galatasaray'a çılgın gelir! Tam 120 milyon euro kazanabilirler
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu