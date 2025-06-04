Mario Branco'nun yerine gelen isim belli oldu

Mario Branco'nun yerine gelen isim belli oldu
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Mario Branco'nun yerine gelen isim belli oldu
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Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco'nun yerine Devin Özek getirildi. Bayer Leverkusen'de Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Özek, Fenerbahçe'nin futbol direktörü olarak transfer süreçleri ve takım operasyonları ile ilgilenecek. Fenerbahçe'nin Devin Özek'i resmen duyurması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılmıştı. Portekizli futbol adamının yerine gelen isim belli oldu.

BRANCO'NUN YERİNE DEVİN ÖZEK

TRT Spor'da yer alan habere göre, Mario Branco sonrası Fenerbahçe, son olarak Bayer Leverkusen Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olarak çalışan Devin Özek'i göreve getirdi. Devin Özek'in futbol direktörü olacağı ve Futbol A Takımı'nın operasyonu ve transfer süreçleriyle ilgileneceği belirtildi.

Mario Branco'nun yardımcılığını yapan Okan Özkan'ın da futbol yapılanmasında Devin Özek ile birlikte çalışacağı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Devin Özek'i resmen duyurması bekleniyor. 2021 yılında Bayer Leverkusen'de scout olarak göreve başlayan Devin Özek, daha sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. 2022'de ise Alman ekibinde futbol direktör yardımcılığına başlayan Özek, Mart 2025'te kulüpten ayrıldı.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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