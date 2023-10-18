Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic'in eleştirilerine sert yanıt verdi. Ibrahimovic, Balotelli'nin yeteneklerini iyi kullanmadığını ve fırsatları kaçırdığını belirtmişti. Balotelli ise bu eleştirilere karşılık, Ibrahimovic'in kendisine saldırdığını ve bu açıklamalarının aptalca olduğunu dile getirdi.

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic'in eleştirilerine yanıt verdi.

Zlatan Ibrahimovic, Balotelli hakında "Genç bir çocuğun yeteneğini kullanma şansı varken fırsatları kaçırması utanç verici. Balotelli'nin birçok fırsatı vardı ve hepsini kaçırdı. Gerçek bu. Rafael Leao ise Balotelli gibi değil, kaçırdığı topuk vuruşu dahiyane bir şey. Eğer böyle bir gol atarsa, o bir dahi olur ve bu hareket bile Leao'nun neden orada olduğunu ve Balotelli'nin neden tribünlere oynadığını anlamanızı sağlıyor." demişti.

"Bana sebepsiz yere böyle saldırması çok garip. Leao'nun dahice hareketleri olduğu konusunda tamamen aynı fikirdeyim ama tribünlere oynamaktan bahsederken neyi kastettiğini tam olarak anlayamadım. Bunu söyleme şekli beni rahatsız etti. Herkesin kendi fikirleri olabilir: Ronaldo'nun Maradona'dan daha iyi olduğunu düşünebilirim, oyuncuları karşılaştırabilirsiniz ama onun yaptığı gibi değil. Sahada bana yaptığı yardımlar için ona her zaman teşekkür ettim ama bu biraz aptalca bir açıklama. Şimdi de kendini Tanrı sanan garip bir karakter oldu."

"Ibrahimovic için üzgünüm ama o büyük bir s.. Bana dünyanın en iyilerinden biri olma şansını kaçırdığımı söyleyebilir, bu doğru. Bizim yeteneğimize sahip çok az kişi var. Ona göre çok daha fazlasını yapmalıydım ve haklı da... Altın Top bile kazanabilirdim"

"Ibrahimovic'in gidişi Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını sağladı. Eğer Inter'de kalsaydı üç oyuncu gelemeyecekti: Çok iyi anlaştığım Sneijder; o yıl Kral olan Milito, ki dokunduğu her şey altına dönüşüyordu, bence onun Ballon d'Or yılı oldu; ve Eto'o. Ibrahimovic Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Inter'den Barcelona'ya gitti: o yarı finalde bize elendi, biz ise Şampiyonlar Ligi kazandık."