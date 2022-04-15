Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" deyince Murat Sancak'ın verdiği cevap olay oldu - Haberler

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Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" deyince Murat Sancak'ın verdiği cevap olay oldu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Mario Balotelli anısı sosyal medyada büyük ilgi çekti. İtalyan yıldızın sevgilisi Francesca'yla sohbetini anlatan Sancak, "Mario'ya böyle böyle yap' dedim. Her şeyi söyledim yani. 'Bundan sonra Mario'nun alacağı bir prim senindir' dedim" ifadelerini kullandı. Ertesi sabah antrenmanda Balotelli'nin kendisine "Başkanım, Francesca beni uyutmadı" dediğini belirten Sancak, İtalyan yıldıza gülerek "Defol git ulan" dediğini belirtti.

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli ile Başkan Murat Sancak arasındaki diyalog sosyal medyada gündeme oturdu.

Mario Balotelli, 'Sevgilim beni uyutmadı' deyince Murat Sancak'ın verdiği cevap olay olduFrancesca

Mario Balotelli ve sevgilisiyle yaşadığı diyaloğu anlatan Murat Sancak şu ifadeleri kullandı:

"ŞEREFSİZİ O KADAR ÇOK SEVİYORUM Kİ"

Geçen akşam Mario ile sevgilisi geldiler, oturuyorduk burada. Döndüm sevgilisine çalıştım. 'Francesca' dedim, 'Mario'ya böyle böyle yap' dedim. Her şeyi söyledim yani. Dedim ki, 'Bundan sonra Mario'nun alacağı bir prim senindir; onun üstüne ben bir prim daha koyacağım, iki prim alacaksın. Direkt senin hesabına yatacak.' dedim. 'Tamam başkan, sen merak etme. Top bende.' dedi. Ama şerefsizi o kadar çok seviyorum ki ertesi sabah antrenmana gittim, "Başkanım, Francesca beni uyutmadı vallahi" dedi. 'Defol git ulan' dedim.

Mario Balotelli, 'Sevgilim beni uyutmadı' deyince Murat Sancak'ın verdiği cevap olay oldu

Mario Balotelli, Sevgilim beni uyutmadı deyince Murat Sancak'ın verdiği cevap olay oldu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Mario Balotelli, Adana Demirpor, Murat Sancak, Süper Lig, Spor, Haberler

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