Marina Maljkovic: Çok zorlu ve yıpratıcı bir süreç oldu (YENİDEN)

"Emeğimizin karşılığını aldık"

"Galatasaray ile bitmemiş bir hikayemiz var"

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic, "Sporcularımız takdire şayan performanslarını sergiledi. Çok zorlu ve yıpratıcı bir süreç oldu. Kolay değil bu başarılara ulaşmak" dedi.

Maljkovic, sarı-lacivertli taraftarların desteği hakkında ise şunları dile getirdi: "Taraftarımızın desteği inanılmazdı. Hem Prag'da hem dün Galatasaray maçında. Bizim oyuncu grubumuzun bunu her maç hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın isteğinin, arzusunun bilincindeyim. Biz yakın coğrafyalardan geliyoruz. Bu bölgeye ait olan arzu, istek ve ateşli bir taraftar kültürü var. Ben de 1 saat uzaklıkta Sırbistan'da yaşıyorum. Buna aşinayım. Bu kültürü biliyorum. Bu taraftar bize çok özel şekilde destek verdi. Her maç bu desteği bekliyoruz."