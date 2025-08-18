Maribor, Teknik Direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile Yollarını Ayırdı

Slovenya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile sözleşmesini sonlandırdı. Kulüp, Tanrıvermiş'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Slovenya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Maribor, teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile yollarını ayırdı.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, "Ortak projemize büyük enerji katan Tuğberk Tanrıvermiş'e çabaları ve gayretleri için teşekkür eder, gelecekteki antrenörlük kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Açıklamada, Radomlje ile oynanacak maça takımı altyapı teknik direktörü Radovan Karanovic'in hazırlayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
