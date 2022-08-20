Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin spor: Kızıltepe'de 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

Mardin spor: Kızıltepe'de 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor

Spor Haberleri

Mardin spor haberi... Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesinde 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesinde 2 bin 500 kişilik spor salonu yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı destekleriyle Kızıltepe Belediyesi, tarafından yapımına başlanılan 2 bin 500 kişilik spor salonu için yer teslimi yapılarak ilk kazma vuruldu. Salonun 2023 yılı Mayıs ayında bitirileceği hedefleniyor. Açılışa katılan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, "2 bin 500 kişilik spor salonu çalışmalarına Kızıltepe Belediye olarak ağustos ayının onu itibariyle başladık. İnşallah 2023 yılı Mayıs ayında tamamlanacak. Hizmetlerin ilçemize gelmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ve bütün paydaşlara ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Kızıltepe'ye hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kızıltepe Yenikent Hisarcık Mardin Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title