Mardin'de Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması Heyecanı

MARDİN'de Dara Antik Kenti'nde "Uluslararası Mardin MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışması" düzenlendi. 10 farklı etaptaki yarışlar izleyenlerin beğenisini topladı.

Mardin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) iş birliğinde 'Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de' sloganıyla Dara Antik Kenti'nde Uluslararası Mardin MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışması düzenlendi. Yarışmaya birçok ilden 120 sporcu katıldı. Yaklaşık 3 bin 800 metrelik zorlu ve engebeli parkurda, sporcular 10 farklı etapta kıyasıya yarıştı. Parkurda birinci olmak için ter döken sporcuların bazılarının zorlandığı görüldü. Organizasyonda, uluslararası kategorilerden elit kadınlarda Sevim Gerçek, elit erkeklerde ise Ömer Cumhur Boyraz, kızlarda Ayça Erdoğan, erkeklerde Çınar Serdaroğlu birinci oldu.

Ulusal kategorilerde ise U12 kızlarda Elif Su Gülal, U12 erkeklerde Tuna Yıldırım, U 15 kızlarda Eylül Karaselek, U 15 erkeklerde Metin Uğur, U17 kızlarda Damla Eser, U17 erkeklerde ise Muhammed Mustafa Sadık ilk sırada yer aldı.

'DARA ANTİK KENTİ'NE HAYRAN KALDILAR'

Yarışma sonunda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgün ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Birlik, gazetecilere, bu yıl 2'ncisini Dara Antik Kenti'nde düzenledikleri yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini söyledi. Birlik, "Çok zorlu bir etap vardı. 3 bin 800 metrelik parkurda 3 tur yapıldı. Ülkemizin hemen her köşesinden sporcularımız burada mücadele etti. Yarışmalarımızı sorunsuz bir şekilde bitirdik. Gelen sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz Mardin'e, Dara Antik Kenti'ne hayran kaldılar. Bu tür yarışmaların sayısının artmasını diliyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Burada daha büyük organizasyonlar yapabilecek güçteyiz. Bize her zaman destek veren Bakanımıza ve destekçilerimize, katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'HAYLİ YORUCU BİR PARKURDU, NEFES KESİCİYDİ'

Yarışmaya Kayseri'den katılan ve elit kadınlarda ikinci olan Melike Yiğit ise şunları söyledi: "Sezonun son yarışıydı. Sezonun kapanışında böyle güzel bir yerde olmak bizleri çok heyecanlandırdı. Çok mutlu olduk. Hayli yorucu bir parkurdu, kayalıklardan dolayı nefes kesiciydi ve üstelik tehlikeliydi ama bu bizim işimiz. Buranın tarihi yapısı bizleri çok etkiledi. Çok güzel geçti."

Giresun'dan yarışmaya katılan Miraç Akgül de Mardin'de olmaktan mutlu olduğunu ve antik kentteki parkurun çok iyi olduğunu söyledi.