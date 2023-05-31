Mardin'de Ücretsiz Yaz Sporu Okulları Kayıtları Devam Ediyor

Mardin genelinde başlatılan yaz sporu okullarına kayıtlar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kent genelinde sporun yaygınlaşması için ücretsiz spor okulları projesi hayata geçirildi.

Mardin genelinde başlatılan yaz sporu okullarına kayıtlar devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kent genelinde sporun yaygınlaşması için ücretsiz spor okulları projesi hayata geçirildi. Atletizm, basketbol, jimnastik, futbol, voleybol ve yüzme branşları olmak üzere 6 kategoride başlatılan kayıtlar devam ediyor. 7-18 yaş aralığındakiler atletizm, basketbol, futbol ve voleybola başvuru yapabilirken 5-12 yaş aralığındakiler jimnastik ve 7-14 yaş aralığındakiler ise yüzme kurslarına başvuru yapabiliyorlar.

Bu çerçevede, Artuklu ilçesi için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı, Savur ilçesi için Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Nusaybin ilçesi için Belediye Spor İşleri Müdürlüğü, Derik ilçesi için Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Mazıdağı ilçesi için Gençlik Merkezi, Midyat İlçesi için Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Ömerli ilçesi için Cumhuriyet Meydanı, Yeşilli ilçesi için Gençlik Merkezi ve Dargeçit ilçesi için Beyaz Masa noktalarından kayıt işlemleri devam ediyor.

Kayıt için başvuru formu, 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi gerekmekte olduğu, kayıtların 15 Haziran'da son bulacağı belirtildi. - MARDİN