Mardin'de Türkiye Kick Boks Şampiyonası Sona Erdi

Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle Türkiye Kick Boks Federasyonu'nca Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 70 ilden yaklaşık 8 bin sporcu katıldı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.

Mardin'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle Türkiye Kick Boks Federasyonu'nca Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 70 ilden yaklaşık 8 bin sporcu katıldı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, şampiyonada derece girenler arasında Kick Boks A Milli Takım seçmelerinin yapıldığını belirterek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında genç ve büyük kategorilerinde milli takım adına yarışacak sporculara başarılar diledi. Birlik, 8 gün süren şampiyonanın kıyasıya mücadelelerle sona erdiğini belirterek, "4 kategori ve 7 branşta 70 ilden misafirleri Mardin'de ağırladık. Gelen misafirlerimiz Mardin'i çok sevdi. Tarihe, kültüre ve misafirperverliğe hayran kaldılar. Mardin inşallah birçok organizasyona ev sahipliği yapacak" diye konuştu.