Mardin'de Türkiye 2. Oryantiring Şampiyonası Başladı

Mardin'in Midyat ilçesinde Türkiye 2. Oryantiring Şampiyonası ikinci kademe yarışmaları başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Midyat Mehmetçik Ortaokulu'nda düzenlenen sürat yarışmasında sporcular, tarihi sokaklarda yarıştı. Yarışmanın ardından dereceye girenlere bir çay bahçesinde düzenlenen ödül töreninde ödülleri verildi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan,Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, Midyat'ın köklü tarihi ve kültürel dokusunun organizasyona ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Tarihi, kültür ve medeniyet hazinesi olan Anadolu'nun güzel penceresi Midyat'tan tüm sporcularımıza, tüm camiamıza iyi günler diliyorum ve başarılar diliyorum. Bugün çok önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. 42 ilden, 118 kulübün 1196 sporcu ile katıldığı bu zorlu, güzel etapta yarışmacılarımız gerçekten Midyat'a renk kattılar. Bütün halkımızın da dikkatini çekti. Buradaki yarışma gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Yarışmacılardan İnci Güler ise İstanbul'dan geldiğini belirterek, "İstanbul'dan geliyorum. K16 B kategorisinde yarışıyorum. Burada olmak çok güzel bir his bence. K16 B birinci oldum kendi kategorimde. Gayet güzel bir yarıştı ve ikinci günü de birinci olarak kapatmayı planlıyorum. Buradan madalya alıp gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Ecem Özer de K16 A kategorisinde yarıştığını söyleyerek, "Bu yarış pek iyi geçmedi aslında. 23'cü oldum ama yine de bence çok iyi bir deneyimdi ve Mardin sokaklarında koşmak çok eğlenceliydi. Parkur kesinlikle teknikti, sokaklar çok karışıktı ama yine de çok eğlenceliydi ve burada olmaktan çok memnun oldum" diye konuştu.

Mardin Oryantiring İl Temsilcisi Sevgi Bilen Tosun, organizasyonu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "İkinci kademe yarışmasını başarıyla tamamlamış olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızla hem şehrimizin güzelliklerini tanıttık hem de geniş kitlelere yaydık. Bu sporun Mardin'de daha da yayılmasını, büyümesini ve daha çok yapılması adına büyük çalışmalar yapacağımızı umuyorum. Umarım oryantiring branşı Mardin'de çok güzel bir şekilde ilerleyecek ve çok güzel işler yapacağız, buna inanıyorum" dedi.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, yarışmalara yoğun katılım olduğuna dikkati çekerek, "42 ilden 1195 sporcu burada kıyasıya mücadele etti. Çeşitli spor kulüpleri ve çeşitli kurumlardan birçok sporcu geldi. Herkes Mardin'in tarihine ve kültürüne hayran kaldı. Bu da bizi çok mutlu etti. Tabii Mardin kültür ve tarih alanında marka bir şehir. Biz istiyoruz ki spor alanında da marka bir şehir olsun. Biz bunun için 'Spor Şehri Mardin' diyoruz. Mardin birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasitede ve yetkinlikte. Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel spor yatırımları yapıldı, altyapılar geliştirildi. Mardin'de artık herkes spora ulaşabiliyor, spor yapabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Mardin Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Federasyon Başkanı Atilla Güler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ve sporcular katıldı. - MARDİN