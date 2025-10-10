Mardin'de okul spor kulüplerine nakdi yardım yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, okul spor kulüplerine 5 milyon 450 bin lira yardımda bulundu.

Artuklu Yeni Spor Salonu'nda Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mardin Büyükşehir Belediye iş birliğinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla "Okul Spor Kulüplerine Nakdi Destek" programı düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, amatör sporun toplumsal gelişim açısından önemine vurgu yaptı.

Sporun küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini anlatan Akkoyun, okullarda spor kültürünü yaygınlaştırma, her öğrencinin bir spor dalıyla tanışmasını sağlama ve yetenekli gençleri desteklemek amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi.

Mardin'de iki yıl önce yalnızca bir okul spor takımı bulunduğunu, bugün ise 109 okul spor takımına ulaştıklarını kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

"İlimizde 22 spor branşında 254 spor kulübümüz var. Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından 109 okul spor takımımıza toplam 5 milyon 450 bin lira destek sağlandı. Geri kalan 145 spor kulübümüz için de önümüzdeki ay gerekli destekler sağlanacak. Bu destekler, gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırıp, okullarımızda spor bilincinin kökleşmesini, kulüp sayılarının artmasını ve spor alanında başarılarımızın kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Yeni spor tesislerinin yapımı, mevcut alanların iyileştirilmesi, gençlerimizin sporla buluşmasını sağlayan kurslar ve turnuvalar, kulüplerimize yapılan malzeme ve altyapı destekleri ile Mardin'imizin her köşesinde gençlerimizin sporla buluşması için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde ve Mardin'imizde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı ile geleceğimiz olan gençlerimizi, çocuklarımızı desteklemek ve geliştirmek için birçok alanda devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz. Türkiye Yüzyılı, sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden turizme her alanda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de amatör sporun Mardin'de gelişimi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Akkoyun, okul spor kulüplerinin temsilcilerine 5 milyon 450 bin liralık temsili çek takdim etti.

Programa, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Baro Başkanı Ahmet Duyan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve sporcular katıldı.