Amatör maçta rakibinin kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı

Mardin'de Süper Amatör Lig maçında Kızıltepe 47 Spor'un oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan rakibine tekme attı. Olay sonrasında yaralanan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi hastaneye kaldırılırken, Korul tutuklandı.

Kızıltepe İlçe Stadı'nda dün Kızıltepe 47 Spor ile Derikspor karşılaştı.

Derikspor'un, Cihan Aydın'ın golüyle 1-0 öne geçtiği maçın ilerleyen dakikalarında hakem İbrahim Aksoy, Derikspor lehine penaltı kararı verdi.

Deriksporlu oyuncu Beşir Dağlık'ın penaltı atışını gole çevirmesinin ardından Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi'nin önce dizine, yere düşmesinin ardından da başına tekme attı.

Korul, kırmızı kart ile oyun dışı kalırken yaralanan Çiftçi, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maç, Derikspor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Korul, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Elmacık kemiği kırılan Çiftçi'nin tedavisi hastanede sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
