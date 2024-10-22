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Mardin'de 2024 Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mardin'de 2024 Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Mardin'de düzenlenen '2024 Fair Play Ödülleri' gecesinde Türkiye, çeşitli kategorilerde 4 ödül kazandı. Törende, etik değerlerin korunması ve fair play idealleri vurgulandı.

MARDİN'de, Avrupa Fair Play Birliği'nin (EFPM) düzenlediği '2024 Fair Play Ödülleri' gecesinde çeşitli kategorilerde sporcular, spor insanları ve kuruluşlar ödül aldı. Türkiye bu organizasyonda 4 ödüle layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) Başkanı Philippe Housiaux, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz, TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Sevim Güllü, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, organizasyonun sponsoru iş insanı Mehmet Samsa ve ödül kazanan isimler katıldı.

ÖDÜLLERİN 4'Ü TÜRKİYE'YE

Törende çeşitli kategorilerde sporculara, spor insanlarına ve kuruluşlara ödülleri verildi. TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Avni Küpeli, etik değerlerin ve fair play ideallerinin korunması konusundaki fikirleri ve çabaları nedeniyle EFPM Fair Play Özel Ödülü'nü alırken, spiker Orhan Ayhan ile TMOK Fair Play Komisyonu Üyesi Atilla Cömert, EFPM Şeref Diploması ödülünü aldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ise etik değerlerin ve sporda fair play ideallerinin teşviki için Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Avrupa himayesinde verilen Fair Play Vox Ödülü'ne layık görüldü.

TUNCAY AKKOYUN: ADALET, DÜRÜSTLÜK, SAYGI VE HOŞGÖRÜ 'FAİR PLAY'İN TEMELİNİ OLUŞTURUR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede konuşan Valisi Tuncay Akkoyun, ödül kazananları tebrik etti. Mardin'in binlerce yıllık tarihiyle farklı etnik kökenlerin, dinlerin, dillerin, kültürlerin barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı şehir olduğunu dile getiren Akkoyun, "Ecdadımızdan miras aldığımız huzur, kardeşlik ve hoşgörü kültürü bu toprakların en kıymetli hazinesidir. Adalet, dürüstlük, saygı ve hoşgörü 'Fair Play'in temelini oluşturur ve bu değerler Mardin'in yüzyıllardır yaşattığı kültürle örtüşmektedir. Yüzyıllardır süregelen Mardin'in bu kadim kültürü hoşgörü ve kardeşlik ruhuyla Avrupa Fair Play Birliğinin ödül törenine ev sahipliği yapmamız da son derece manidar ve anlamlıdır. Çünkü Fair Play sadece bir spor anlayışı değil evrensel bir insanlık değeridir" diye konuştu.

'İSRAİL'İN ZULMÜNE SESSİZ KALMALARI SAMİMİYETSİZLİĞİN EN BARİZ İFADESİDİR'

Mardin ve Kudüs'ün kültürel yapısıyla "ruhları kardeş" şehirler olduğunu kaydeden Akkoyun, "Ancak bu benzerliğin yanında Mardin'de kardeşlik, hoşgörü ve huzur iklimi hakimken Kudüs'te, Gazze'de zulmün, açlığın ve salgın hastalığın silah olarak kullanıldığı, insanlık onuruyla bağdaşmayan zalim anlayış söz konusudur. Sözde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından dem vuran ülkelerin İsrail'in zulmüne sessiz kalmaları da samimiyetsizliğin en bariz ifadesidir. Fair Play Ödül töreni vesilesiyle ve sporun birleştirici gücüyle Mardin'in tarihi ve kültürel mirasını insanlığın evrensel değerlerini bir araya getiren katılımcılara, dünya barışı adına da ilham vermesini diliyorum. Bugün burada, verilecek ödüller ile de örnek ve güzel davranışları takdir edip insanlar arasında iyiliğin, barışın, hoşgörünün çoğalmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

PHİLİPPE HOUSİAUX: BARIŞ İÇİNDE BİR DÜNYADA YAŞAMAYI HAYAL EDELİM

Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) Başkanı Philippe Housiaux ise medeniyetler kenti Mardin'de olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Fair-Play ruhuna sahip olan ve spora şeref katan kişilikleri ödüllendirmek elbette büyüleyici bir şeydir. Ancak yeterli mi? Hayır. Spor dünyası dünden çok daha fazla bugün dünyada barışın mimarı olmalıdır. Spor sayesinde barış içinde bir dünyada yaşamayı hayal edelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Türkiye Kültür Mardin Spor

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