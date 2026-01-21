Haberler

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu zemini kar küreme aracıyla temizlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin 1969 Spor Kulübü, TFF 2. Lig 20. hafta müsabakasında Somaspor ile oynanacak maç öncesi stadyumda kar temizliği yapıldığını duyurdu. Zeminin futbol oynamaya elverişli hale getirildiği belirtildi.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu zemini kar küreme aracıyla temizlendi.

Mardin 1969 Spor Kulübünden yapılan açıklamayan göre, TFF 2. Lig 20. hafta müsabakasında Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanacak Somaspor maçı öncesi stadyumda hazırlıklar sürüyor.

Maçın oynanacağı sahada biriken karlar, görevliler tarafından yapılan çalışmalarla kısa sürede kaldırıldı.

Açıklamada, zeminin futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını, temizlik çalışmalarının ardından sahanın maç saatine hazır hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı