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Mardin 1969'dan son dakika üzüntüsü: 2 puan kaybettik

Mardin 1969'dan son dakika üzüntüsü: 2 puan kaybettik
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, çok pozisyona girmelerine rağmen son dakikada yedikleri golle 2 puan kaybettiklerini ve hakem kararlarının etkili olduğunu söyledi. Vanspor cephesi ise alınan puanın değerli olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Vanspor FK ile 1-1 berabere kalan Mardin 1969 Spor'un teknik sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "Girdiğimiz pozisyonlar çoktu. Maç daha farklı da bitebilirdi. Futbol böyle bir oyun. Son dakikada yediğimiz gol herkesi yıktı." dedi.

Albayrak, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirtti.

Oyunu domine eden bir takım olduklarını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Girdiğimiz pozisyonlar çoktu. Maç daha farklı da bitebilirdi. Futbol böyle bir oyun. Son dakikada yediğimiz gol herkesi yıktı. Biz yıkıldık. Kaybedilen 2 puan çok üzücü. Tabii ki bu alınan sonuçlarda hakem kararları gerçekten etkili oluyor. Dünya Kupası gibi bir organizasyonda bu gibi tartışmalı pozisyonlarda bile kimse ikili konuşmaya bile girmedi. Maalesef ligin ilk haftalarından itibaren yine başladık konuşmaya. Canımız yanıyor. İnisiyatif hakları görünüyor. Acaba mı diye sorarken bir bakıyoruz ki son dakikada, belki hızlı hücumda, kontratağa çıkarken yarı sahada hemen maç bitiriliyor. Anlamadık yani, anlamıyoruz da. Çok üzgünüz. Çünkü biz burada seyircimize 3 puanı hediye etmek istiyorduk. Bu şehir bunu hak ediyordu. Maalesef futbolda bazen bunlar olabiliyor. Hepimiz çok üzgünüz."

Vanspor FK cephesi

Vanspor FK Teknik Sorumlusu Cevdet Göç ise aldıkları puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Takım olarak sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini anlatan Göç, "Sıkıntılarla dolu bir süreç geçirdik. Yeni yeni takım oluyoruz. Bizim için alınacak her puan değerli. Eksiklerimiz var, biliyoruz. Yönetimimiz çalışıyor. Geçen hafta oyuncu aldılar. Bu hafta da beklediğimiz birkaç oyuncu var. Onlarla da yoğun çalışıyoruz. Yönetimimize teşekkür ediyoruz. Daha göze hoş gelen, oyunu kontrol altında tutan, baskılı oynayan bir Vanspor izleyecekler. Bundan eminiz. Sadece zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kilometrelerce yoldan geldiler, bizleri desteklediler. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Antrenman eksiklerine rağmen fedakarca mücadele ediyorlar. Biz hazırlık maçları yapamadık. Bu maçlar bizim için bir nevi hazırlık oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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