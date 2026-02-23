Haberler

Mardin 1969 Spor'un cezası 2 maça düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor'un 3 maçlık seyircisiz oynama cezası 2 maça düşürüldü. Kulüp, cezanın tamamlandığını ve taraftarların 1 Mart 2026'da oynanacak Adanaspor maçında tribündeki yerlerini alacaklarını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor'un 3 maçlık seyircisiz oynama cezası 2 maça düşürüldü.

Kulübün açıklamasında daha önce verilen 3 resmi müsabakanın seyircisiz oynanması cezasının 2 maça indirildiği ve cezanın tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "1 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00'te 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak Mardin 1969 Spor- Adanaspor karşılaşmasında seyircisiz oynama kararı kaldırılmıştır. Taraftarımız tribündeki yerini alacaktır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz

Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz
Necla Özmen, Trump'a karşı bu kez ABD'de babalık davası açtı

"Trump'ın kızıyım" diyordu! Yeni hamlesi çok konuşulacak
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında

ABD savaş uçakları İsrail'e indi
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
Korku dolu anlar! Depremde hasar gördü, bir anda çöktü

Korku dolu anlar! Depremde hasar gördü, bir anda çöktü
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim