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Mardin 1969 Spor, Hırvat Orta Saha Teklic'i Kiralık Kadrosuna Kattı

Mardin 1969 Spor, Hırvat Orta Saha Teklic'i Kiralık Kadrosuna Kattı
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TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Polonya'nın Widzew Lodz takımından 26 yaşındaki Hırvat ofansif orta saha Tonio Teklic'i, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. Kulüp, tecrübeli oyuncunun hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

TRENDYOL 1'inci Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor, Polonya temsilcisi Widzew Lodz'dan Tonio Teklic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mardin 1969 Spor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli kulüp, Polonya'nın Widzew Lodz takımında forma giyen 26 yaşındaki Hırvat futbolcu Tonio Teklic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Teklic ile satın alma opsiyonlu geçici transfer konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Tonio Teklic'e, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyor; anlaşmanın futbolcumuza, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, yeni sezonda Mardin 1969 Spor'un başarısı için mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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