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Mardin 1969 Spor Sivasspor Maçına Hazır: Hedef 3 Puan

Mardin 1969 Spor Sivasspor Maçına Hazır: Hedef 3 Puan
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Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında yarın deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Mardin 1969 Spor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ahmet Cingöz, zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 5'inci hafta maçında Sivasspor'a konuk olacak Mardin 1969 Spor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ahmet Cingöz, "Zor bir deplasman olacak ancak hedefimiz 3 puan" dedi.

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 5'inci haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Mardin ekibi, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesinde teknik direktör Ahmet Cingöz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hafta sonu Vanspor karşısında üstün oynadıklarını, ancak son dakikada 2 puanı bıraktıklarını hatırlatan Cingöz, "Maça kesinlikle kazanmak için çıktık. Mücadele boyunca galibiyeti isteyen taraf olduk. Ancak futbolda bazen iyi oynamak yetmeyebiliyor. Son dakikada yediğimiz golle galibiyeti kaçırdık" diye konuştu.

Rakibin savunma anlayışına karşı pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirten Cingöz, buna rağmen kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını kaydetti. Cingöz, Vanspor'a da ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.

AHMET CİNGÖZ: SİVAS'TAN GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ

Vanspor maçını geride bıraktıklarını ve tüm dikkatlerini Sivasspor karşılaşmasına çevirdiklerinin altını çizen Cingöz, "Sivasspor geçmişte Süper Lig'de mücadele etmiş, güçlü ve tecrübeli bir takım. Bunun farkındayız. Biz de hazırlıklarımızı buna göre sürdürüyoruz. Sivas'tan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Ancak bizim asıl hedefimiz galibiyet. İnşallah sahadan istediğimiz sonuçla ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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