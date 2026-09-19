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Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak

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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Ahmet Cingöz yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü; takım yarın saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Kayserispor ile karşılaşacak.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve açma-germe çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, futbolcuların şut çalışmasıyla sona erdi.

Mardin 1969 Spor ile Metro Holding Kayserispor, yarın saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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