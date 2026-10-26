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Mardin 1969 Spor, Manisa FK'yi 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig'de üç puanı aldı

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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Hakan Ülker, Mahmut Gülle, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Mardin 1969 Spor : Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode (Dk. 81 Bünyamin Balat), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 75 Eray Korkmaz), Alhassan, Wilks (Dk. 76 Berkay Doğan), Teklic (Dk. 61 Denic)

Manisa FK: Vedat Karakuş, Osman Kaynak, Herelle, Atakan Çankaya, Sylla, Lindseth (Dk. 72 Vargas), Benrahou (Dk. 72 Lemina), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 72 Yasin Güreler), Anziani, Ada İbik, Toure

Goller: Dk.18 Uğur Adem Gezer, Dk. 44 Kayode ( Mardin 1969 Spor ), Dk. 26 Anziani (Penaltıdan) ( Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 10 Wilks ( Mardin 1969 Spor ), Dk. 17 Ada İbik ( Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde, Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4'ü çocuk 6 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
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