Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin 1969 Spor kupada Keçiörengücü ile eşleşti, Süper Lig'i hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin 1969 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda aynı ligden Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Yönetim Kurulu Üyesi Baran Altıntaş, lige tutunup ligi tanımayı hedeflerken çok iyi ilerlediklerini ve artık Süper Lig'i hedeflediklerini söyledi.

Mardin 1969 Spor Yönetim Kurulu Üyesi Baran Altıntaş, lige ilk çıktıklarında hedeflerinin lige tutunup, ligi tanımak olduğunu fakat çok iyi ilerledikleri için artık Süper Lig'i hedeflediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, aynı ligden Ankara Keçiörengücü ile eşleşti. Kura çekimi sonrası Mardin 1969 Spor yöneticileri Hamdi Elalmış ve Baran Altıntaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurayı değerlendiren Hamdi Elalmış, "Mardin yönetimi olarak kura çekiminin hayırlı olmasını istiyoruz. Mardin halkına hayırlı olmasını istiyoruz. Mardin bulunduğu bütün kulvarlarda elinden geleni yaparak bütün başarıları kazanmak için mücadele ediyor. 4. turda Keçiörengücü rakibimiz olacak. İlk maçımızı Ankara'da oynayacağız. Bizlere de onlara da hayırlı olmasını diliyoruz. Zaten bildiğimiz bir takım. Analizini yaptığımız bir takım. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Buradan da Mardin halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir kura çektik. Bütün Mardin halkını müsabakalarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Baran Altıntaş: "En başta ligde tutunmak istiyorduk ama şimdi hedefimiz Süper Lig"

Baran Altıntaş da önce kura çekimini ardından Trendyol 1. Lig'deki hedeflerini dile getirdi. Altıntaş, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli bir organizasyon. Bu yüzden çok önem veriyoruz. Şehrimizi tanıtmak için de aslında çok önemli bir organizasyon. Keçiörengücü'nü zaten ligimizden tanıyoruz. Lig dışında da ikinci karşılaşmamız kupa da olacak. Biz Mardinsporuz nerede, ne zaman oynayacağımız bizim için hiç önemli değil. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Allah'ın izniyle turu geçen taraf olmak istiyoruz. Kura sonuçlarının tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Mardin halkına Mardinsporumuza gönül vermiş herkese teşekkür ediyoruz. Elimizden gelen tüm mücadeleyi verip, bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Açıkçası çok zor süreçlerden geldik. Stadımız yoktu, antrenman sahamız yoktu, tesis binamız yoktu. Buradan Valimiz Tuncay Akkoyun'a teşekkür ediyoruz. Elini ve gövdesini taşın altına koydu. Bizden de aynı şeyi istedi. Biz de yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anda stadımızı modernize ettik. Tam istediğimiz kapasitede değil ama yine de daha iyi durumda. Çok güzel bir tesisimiz var, antrenman sahamız var. Mütevazı bir takımımız ama aileyiz. Bu da bize başarıyı getiriyor. Şu an 4. sıradayız ve 3. ile aramızda 3 puan var. Biz mütevazı bir kadro olmamıza rağmen hedefimiz her zaman yükseklerde. Aslında biz bu ligin başında ligde tutunup, ligi tanımak istiyorduk. Fakat şu an çok güzel ilerliyoruz. Hedefimiz Süper Lig olacak. Mücadeleyi hiç bırakmayacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı

Ela Rümeysa hakim karşısına çıktı! Saran'la ilgili bir itirafı var
Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

Yürekleri ağza getiren görüntü! Önündeki yol verdi, o ölüm getiriyordu
Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti kaynakları doğruladı: Öcalan İmralı'da yeni alana taşındı

AK Parti kaynakları doğruladı! İşte Öcalan'ın yeni alana geçme nedeni
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada

Yer: İstanbul! Vatandaşın tesadüfen kaydettiği görüntüye bakın

Hatay'da otomobilin arka tekerine yılan girdi! Sürücünün çıkaramadığı yılanı itfaiye kurtardı

Arka tekere saklandı! Sürücü çıkaramayınca itfaiye çağırdı
Sivas’ta tarihi eser niteliği taşıyan Aziz Mor Gabriel tablosu ele geçirildi

Evinde sakladığı tarihe bakın! Operasyonla yakalandı
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara

Görüntü ABD'den değil! Trump kaybetti, binlerce kişi sokaklara çıktı
250 yıllık ABD tarihinde bir ilk! O koltuğa ilk kez siyahi bir kadın oturacak

Bu binada artık onun sözü geçecek! Babası bakın kim çıktı
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı!