Kırklarelispor: 3-0

MARDİN 1969 Spor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Kırklarelispor'u 3-0 yendi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un 28'inci haftasında Mardin 1969 Spor sahasında Kırklarelispor'u konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maç, saat 13.00'te başladı. Ev sahibi ekip, 45'inci dakikada Ahmet Ülük'ün golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi. İkinci yarı etkili oyununu sürdüren Mardin 1969 Spor, 54'üncü dakikada Mustafa Şengül ve 85'inci dakikada Mertan Caner Öztürk'ün golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Mardin 1969 Spor sahasında Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, bu sonuçla puanını 58'e yükselterek ligde 3'üncü sıraya yerleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı