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Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçı öncesi çift kale maç yaptı

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Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçı öncesi çift kale maç yaptı
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Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Ahmet Cingöz yönetiminde sürdürdü. Karşılaşma 20 Eylül Pazar saat 20.00'de 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve düz koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, futbolcuların çift kale maç yapmasıyla sona erdi. Mardin 1969 Spor, ligin 8'inci haftasında 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Kayserispor'u 21 Kasım Şehir Stadı'nda konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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