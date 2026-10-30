Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin 1969 Spor, İstanbulspor deplasmanı öncesi Hamzabey'de antrenman yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, İstanbulspor deplasmanı öncesi Hamzabey'de antrenman yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Hamzabey Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanda fiziksel ve taktik çalışmalar yapılırken takım yarın İstanbul'a hareket edecek.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Fiziksel ve taktik çalışmalar üzerinde duran kırmızı-lacivertli ekip, yarın hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Takım, burada bir antrenman daha yaparak hazırlıklarını bitirecek.

Mardin 1969 Spor ile İstanbulspor, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
Binance saldırısında yeni gelişme! Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı

Tarihi vurgun piyasaları sarstı! Milyarlar jet hızıyla el değiştirdi
Trump gazetecinin sorusuna sinirlendi: Berbat görünüyorsun, biraz kilo ver

Soruyu duyunca sinirden deliye döndü
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Bursa'da kiracı kadından 4 yıllık yıldırma iddiası! Mülk sahibinin kardeşinin gece yaptıkları kamerada

Gece karavanla gelip dükkanın önünü dağıttı! 4 yıldır bitmiyor
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı