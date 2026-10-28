Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin 1969 Spor, İstanbulspor deplasmanı öncesi Hamzabey'de antrenman yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, İstanbulspor deplasmanı öncesi Hamzabey'de antrenman yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hamzabey Tesisleri'nde başladı. Ivaylo Petev yönetimindeki antrenmanın ardından iki takım 1 Kasım Pazar saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.

Mardin 1969 Spor ile İstanbulspor, 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta ÖTV artışı öncesi yeni zam göründü
Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı

Bir adım attı, 4 bin yıllık iz bıraktı! İşte silinmeyen hatıra
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Televizyondaki görüntü olay oldu
Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı

Fon soruşturmasında AK Partili vekilin eşiyle ilgili yeni karar
'Gizli planı açıklıyorum' diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı

"Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek

İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı

Bir de öğretmen olacak! Yaptığı alçaklık yanına kar kalmadı