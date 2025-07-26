Mardin 1969 Spor İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Başladı

Mardin 1969 Spor İkinci Etap Kamp Çalışmalarına Başladı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Mardin 1969 Spor, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalarla devam etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Mardin 1969 Spor, ikinci etap kamp çalışmalarına başlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde, Bolu'da kampın ikinci etabı, yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
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