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Mardin 1969 Spor, Eray Korkmaz ile anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz'ı Çaykur Rizespor'dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 23 yaşındaki defans oyuncusu Eray Korkmaz'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eray Korkmaz'ın tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Eray Korkmaz ve Çaykur Rizespor ile 1 yıllığına kiralık anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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