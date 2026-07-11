Haberler

Mardin 1969 Spor, iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu için Umba Metal (forma şort arka sponsoru) ve Mutlu Turizm (forma konç sponsoru) ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu için iki firmayla sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Umba Metal'in 2026-2027 sezonunda takımın forma şort arka sponsoru olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz, forma konç sponsorluğu için de Mutlu Turizm ile anlaştı. Kulübümüze vermiş oldukları kıymetli destekten dolayı Umba Metal'e ve Mutlu Turizm ailesine teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu

Acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler