Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar istifa etti

TFF 1'inci Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, görevinden istifa ettiğini ve 21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda yeniden başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar, yaklaşık 4 yıl önce büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla devraldıkları kulübü, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve taraftarların desteğiyle önemli başarılara taşıdıklarını belirtti. Göreve geldiklerinde Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mardin 1969 Spor'u üst liglere çıkarmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Aşar, elde edilen şampiyonlukların ve başarıların büyük emek, fedakarlık ve inancın ürünü olduğunu vurguladı. Şampiyonluğun ardından yeni sezon planlamalarına vakit kaybetmeden başladıklarını kaydeden Aşar, kulübün geleceği için yoğun çaba harcadıklarını ancak ihtiyaç duydukları desteği ve iş birliğini yeterince göremediklerini dile getirdi.

Aşar, açıklamasında şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz gün BAL Ligi'nde mücadele eden kulübümüzü, hep birlikte üst liglere taşımanın haklı gururunu yaşadık. Bu süreçte elde ettiğimiz başarılar, şampiyonluklar ve bugün kulübümüzün ulaştığı nokta; verilen emeğin, fedakarlığın ve inancın eseridir. Şampiyonluğun ardından vakit kaybetmeden kulübümüzün geleceği adına yeni sezon planlamalarına ve çalışmalarına başladık. Kulübümüzü daha güçlü yarınlara taşımak için yoğun bir mesai harcadık. Ancak tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen, ihtiyaç duyduğumuz desteği ve iş birliğini yeterince göremedik. Gelinen noktada, kulübümüzün başarısını ve yükselişini desteklemek yerine önüne engeller koyan, birlik ve beraberlik ortamına zarar veren yaklaşımlar nedeniyle yeni döneme ilişkin sağlıklı bir çalışma zemininin oluşmadığını üzülerek görmekteyiz. Bu karar benim için kolay alınmış bir karar değildir. Mardin 1969 Spor sadece bir futbol kulübü değil; emek verdiğim, mücadele ettiğim ve gönülden bağlı olduğum büyük bir sevda olmuştur. Görev sürem boyunca yanımda olan yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza, sponsorlarımıza, taraftarımıza ve bizlere güvenen tüm Mardin halkına gönülden teşekkür ediyorum. Bugün almış olduğum karar doğrultusunda, Mardin 1969 Spor Kulübü başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. 21.06.2026 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda, Mardin 1969 Spor Kulübü başkanlığı için yeniden aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum. Mardin 1969 Spor'un geleceğinin aydınlık olduğuna inanıyor, kulübümüzün bundan sonraki süreçte de başarılarına yenilerini eklemesini temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim. Hakkınızı helal edin. Saygılarımla."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı