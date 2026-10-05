Haberler

Mardin 1969 Spor, 11 Ekim'de Bursaspor deplasmanına hazırlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, 11 Ekim'de Bursaspor deplasmanına hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hamzabeyli antrenman sahasında teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hamzabeyli antrenman sahasında, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durdu. Teknik direktör Petev, oyuncularına maçın oyun planına ilişkin çeşitli uyarılarda bulunurken, antrenman taktik çalışmanın ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
Araç muayenesinde yeni tarife! İşte masadaki zam oranı

35 milyonun cebi yanacak! İşte masadaki zam oranı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melisa Döngel sevmek istediği at tarafından ısırıldı

Güzel oyuncuyu at ısırdı!
Araçla yanına yanaştılar! Cadde ortasında kurşun yağmuru

Cadde ortasında topuklarına sıktılar
Samsunspor'dan TFF'ye çağrı

Samsunspor'dan TFF'ye çağrı: Derhal düzeltin
Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi
Rusya’dan uzay savaşı tehdidi: Starlink uydularını hedef gösterdi

Savaş uzaya taşınıyor: Kremlin dünyanın en zenginini tehdit etti
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin

Bahçeli, gönderdiği çiçekteki notla tarafını açıkça belli etti

13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu