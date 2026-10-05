Mardin 1969 Spor, 11 Ekim'de Bursaspor deplasmanına hazırlanıyor

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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hamzabeyli antrenman sahasında, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durdu. Teknik direktör Petev, oyuncularına maçın oyun planına ilişkin çeşitli uyarılarda bulunurken, antrenman taktik çalışmanın ardından tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı