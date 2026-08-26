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Mardin 1969, İngiliz Kanat Wilks'i Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 27 yaşındaki sağ kanat Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, 27 yaşındaki sağ kanat Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadro yapılanması kapsamında İngiliz futbolcu Mallik Wilks'in transfer edildiği belirtildi.

27 yaşındaki profesyonel futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edilen açıklamada, Wilks'in tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle takıma önemli katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Wilks'e kırmızı-lacivertli forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilenirken transferin camialarına hayırlı olması temenni edildi.

Kaynak: AA
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